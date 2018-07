Comlurb monta esquema especial para jogo do Brasil

O Alzirão, na Rua Alzira Brandão, o Fan Fest da Praça Mauá, e o Parque Madureira vão receber reforço de contingente num esquema especial de limpeza da Comlurb. Afinal, estes são os locais de maior concentração de torcedores.

Durante o jogo do Brasil contra a Bélgica desta sexta-feira (6), a limpeza da Praça Mauá, no Centro, e seu entorno, vai contar com a presença de cem garis. No Alzirão, vão ser 56 garis atuando na varrição e esvaziamento dos 90 contêineres especialmente instalados para o evento. A limpeza no Parque Madureira, por sua vez, será feita com 23 garis.

Os trabalhos também vão contar com o apoio de caminhões compactadores e basculantes, além de varredeiras e carros-pipa, que farão a lavagem das vias com água de reuso. No jogo do Brasil contra o México, a Comlurb coletou quase seis toneladas de lixo, sendo 2,35 toneladas no Alzirão, 2,5 toneladas no Fan Fest, da Praça Mauá, e uma tonelada no Parque Madureira.