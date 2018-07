Comlurb faz esquema de limpeza para jogo no Maracanã

No total, 29 garis vão atuar na área, que vai ser palco da disputa entre Flamengo e São Paulo

A Comlurb vai trabalhar desde às 7h desta quarta-feira (18), para garantir a limpeza antes e depois do jogo que ocorre às 21h45 no Maracanã. No total, 29 garis vão atuar na área, onde vai ser palco da disputa entre Flamengo e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.



A primeira equipe de limpeza é formada por quatro garis. Eles vão atuar até as 15h. Após esse horário, 10 garis assumem a limpeza. A partir das 18h, outros cinco entram na equipe, atuando até às 23h. Após o fim da partida, um novo grupo de dez garis seguem com a limpeza até o fim dos trabalhos.

Os torcedores vão contar com 40 contêineres, que vão ser disponibilizados para receber os resíduos. A equipe de limpeza, por sua vez, vai atuar com apoio de varredeira, caminhão basculante, carro-pipa e sopradores, equipamentos extremamente eficientes para varrição e limpeza que correspondem ao trabalho de cinco garis com vassouras. A limpeza também vai contar com varrição seguida de lavagem hidráulica com água de reuso.

Esquema especial na Copa do Mundo

O Brasil não disputou o fim da Copa do Mundo no último domingo (15), mas a disputa rendeu festa na Praça Mauá, na zona portuária da cidade. A Comlurb, por sua vez, fez um esquema espacial para garantir a limpeza do local. A equipe contou com 28 garis, dois caminhões compactadores, dois do tipo satélite e dois carros-pipa. A operação também começou às 7h para receber os torcedores. O público estimado era de 2 mil pessoas. No total 700 quilos de resíduos foram coletados no local.