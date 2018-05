Comlurb e Light têm serviços impactados pela greve

Companhia de limpeza teve avaria em caminhões após piquetes e prioriza coleta domiciliar; empresa de energia criou plano de contingência para atendimentos

Tanto a Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio), quanto a Light, que opera os serviços de energia da capital, também tiveram suas operações afetadas pela greve dos caminhoneiros, por conta da falta de combustível para que caminhões e carros possam circular normalmente, além de piquetes e bloqueios.



No caso da empresa de limpeza urbana, a coleta de lixo domiciliar nas residências foi considerada prioridade e está sendo mantida, apesar da "falta de combustível nos postos da cidade e os piquetes e bloqueios" terem gerado "atrasos no sistema", de acordo com nota da companhia municipal, que disse ainda que "espera que o movimento termine em breve para que os seus serviços retornem à normalidade."



Na quarta (23), a Comlurb já havia informado que os piquetes de caminhoneiros provocaram danos e avarias nos vidros de 15 caminhões de lixo. "O lixo está chegando às cinco Centrais de Transferência de Resíduos, mas os piquetes e bloqueios causam alguma dificuldade no transporte dos caminhões ao CTR-Rio (Centro de Tratamento de Resíduos), em Seropédica, o que será regularizado assim que a greve terminar", havia informado a companhia, em nota.



Já no caso da Light, o atendimento foi restringido por conta da falta de combustível de sua frota, a partir desta quinta (24). Um plano de contingência foi implantado, para atender apenas a serviços essenciais, como hospitais, delegacias e escolas, além de ocorrências emergenciais, como postes que apresentem risco de queda.



Serviços agendados e reparos que não tenham caráter de urgência serão cancelados pela empresa, que garantiu, no entanto, que mantém o fornecimento de energia de forma regular, mesmo durante a greve.