Comitiva cobra votação de projeto que garante R$ 2 bi ao Rio

Deputados da Alerj e Pezão querem articular a votação do Projeto de Lei Complementar 511/18

Nesta quinta-feira (2), uma comitiva, composta por deputados da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) e pelo governador Luiz Fernando Pezão, vai se reunir com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O objetivo do encontro é articular a votação do PLP (Projeto de Lei Complementar) 511/18, que vai garantir aproximadamente R$ 2 bilhões por ano ao Estado do Rio. O encontro está marcado para ocorrer às 15h, no Congresso Nacional.



A proposta visa compensar os estados e municípios com relação às perdas provocadas pela desoneração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), destinados às exportações, como é o caso do petróleo e seus derivados.



Esta isenção do imposto é prevista pela Lei Kandir (Lei Complementar 87/96). Segundo a proposta, o Governo Federal vai ter que repassar R$ 39 bilhões ao ano para os estados a partir de 2019. O valor a ser repassado para cada estado será definido de acordo com o volume de produtos primários exportados. A previsão é que no ano que vem, caso a proposta seja aprovada, o Estado do Rio receba 5% deste valor, o que corresponde a aproximadamente R$ 2 bilhões, dos quais 25% devem ser destinados aos municípios.



Por determinação do Supremo Tribunal Federal, o projeto precisa ser apreciado pelo Congresso Nacional até o dia 26 de agosto. Após este prazo, a regulamentação fica sob responsabilidade do Tribunal de Contas da União (TCU). O PLP 511/18 também obriga que o Governo Federal compense todas as perdas de arrecadação estaduais ocorridas desde 1996, com a entrada em vigor da Lei Kandir. Esse pagamento pode ser realizado gradualmente ao logo dos próximos 30 anos.