Comitê Consultivo de Adolescentes abre inscrições

Para poder integra o grupo os adolescentes precisam estar regularmente matriculados e com frequência na rede de ensino pública ou privada do DF. Além de possuir autorização dos pais ou responsáveis legais, os interessados em participar precisam ter no mínimo 12 e no máximo 16 anos de idade na data da posse e disponibilidade de tempo para as formações. Todas as regras para o processo estão publicadas no Edital nº 1, de 2018, do CDCA-DF.



Para participar, os adolescentes interessados ainda devem preencher a ficha de inscrição on-line no site form.jotformz.com, e anexar os documentos solicitados.



A relação preliminar dos habilitados e inabilitados será publicada posteriormente no Diário Oficial do DF e nos sites do CDCA-DF e da Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude.



A escolha dos representantes está prevista para o dia 28 de julho, em local a ser definido. Podem votar adolescentes que apresentarem carteira de identidade ou certidão de nascimento.



Os segmentos que não forem preenchidos poderão ser ocupados pelos candidatos não eleitos, respeitada a quantidade de votos recebidos. A posse está prevista para 4 de agosto.



Com informações Agência Brasília

Estão abertas as inscrições para processo de escolha do Comitê Consultivo de Adolescentes para o mandato 2018-2020. O órgão é vinculado ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF (CDCA-DF) e o prazo final para submeter as informações necessárias vai até o dia 22 de junho.Entre as atribuições do comitê está a de acompanhar e avaliar ações, projetos e programas governamentais voltados à criança e ao adolescente. Compete ainda ao órgão manifestar-se sobre os mais variados temas que se relacionem com os direitos desse público.Serão 32 membros, com duas representações oriundas dos 16 segmentos seguintes: Adolescência negra; Povos indígenas e comunidades tradicionais; Mulher e equidade de gênero; Orientação sexual e identidade de gênero; Movimentos culturais; Pessoas com deficiência; Saúde; Educação e movimentos estudantis; Educação profissional e aprendizagem; Adolescência rural; População em situação de rua; Acolhimento institucional; Medidas socioeducativas em internação; Medidas socioeducativas em meio aberto; Assistência social e direitos humanos; Migrantes, refugiados e apatriados.