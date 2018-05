Comissão da Alerj dá parecer prévio favorável a déficit de R$ 5 bi

A Comissão de Orçamento da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio) deu seu parecer prévio favorável à LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2019, que prevê um déficit orçamentário de R$ 5 bilhões para o ano que vem. De acordo com a previsão, a receita líquida do Estado deve ser de R$ 60 bilhões, enquanto as despesas estão previstas em R$ 65 bilhões.





Chiquinho da Mangueira (PSC), Rosenverg Reis (MDB) e Rafael Picciani (MDB). Luiz Paulo (PSDB), Comte Bittencourt (PPS) e Gilberto Palmares (PT) votaram contra.





Tutuca foi o autor do parecer prévio favorável à proposta, enquanto Luiz Paulo (PSDB) foi autor de um parecer contrário. Além da questão da crise financeira do Estado, para ele, o texto ainda é incompleto e não aborda aspectos como o combate à sonegação fiscal e a metodologia para calcular a receita do ICMS (Imposto sob Circulação de Mercadorias).



O projeto, agora, deve ser discutido no plenário da Alerj na semana que vem, entre os dias 15 e 16 de maio. Depois, os parlamentares terão um prazo de sete dias para formularem as emendas – do dia 17 ao 23 de maio. A Comissão de Orçamento volta a se reunir para dar o parecer ao mérito do projeto e às emendas dos deputados no dia 5 de junho. A votação da redação finalestá prevista para o dia 19 de junho, conforme informou a Alerj, em nota.

A votação do projeto de lei 3.993/18, de autoria do Poder Executivo, que aconteceu nesta terça (8), teve quatro votos favoráveis e três contrários. Presidente da comissão, o deputado Gustavo Tutuca (MDB) estava entre os que votaram a favor, assim comoO presidente Tutuca avaliou que a votação é inicial e se refere apenas à admissibilidade do projeto pela Alerj. "Quanto à parte técnica, a proposta alcança todos os pré-requisitos para tramitar no parlamento. É importante ressaltar que essa é só a primeira etapa da proposta. O projeto ainda será discutido pelos deputados, que poderão fazer emendas para melhorar o texto", declarou.