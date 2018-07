Comércio funciona em horário especial durante feriado

Nesta segunda-feira (16), capital pernambucana celebra o dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade. Estabelecimentos dos bairros e do Centro têm funcionamento facultativo

Nesta segunda-feira (16), o Recife celebra o dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade. Por ser feriado municipal, órgãos públicos e estabelecimentos comerciais têm seus expedientes alterados.



De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), os estabelecimentos dos bairros e do Centro têm funcionamento facultativo, das 9h às 17h. Mas, em nota, a CDL informou que, tradicionalmente, somente as grandes redes situadas na avenida Conde da Boa Vista e na rua Nova abrem as portas.



A CDL também informou que os shoppings centers vão reduzir o horário de atendimento durante o feriado. Os shoppings Recife, Tacaruna e RioMar abrem às 12h e fecham às 21h; o Plaza fica aberto das 12h às 20h; o Boa Vista funciona das 11h às 19h; e o Paço Alfândega, das 11h às 20h.



Os serviços e órgãos da administração municipal não funcionarão, e voltarão a funcionar normalmente na terça-feira (17). Os serviços e o atendimento ao público oferecidos no edifício-sede da PCR e na sede da Reciprev e Saúde Recife não funcionam.



Os equipamentos públicos mantidos pela Prefeitura do Recife, como museus e galerias estarão fechados. Mas o lazer está garantido a céu aberto, nos parques da cidade como o Dona Lindu, na Zona Sul.



Outra opção de lazer para quem quiser aproveitar o fim de semana para passear, é o Econúcleo do Parque da Jaqueira, na Zona Norte, que está de portas abertas e com uma programação especial para a garotada, com diversas atividades da Ecoférias, promovida pela prefeitura.



O governo do Estado considerou ponto facultativo nas repartições públicas e órgãos da administração situados no Recife, exceto os serviços com funcionamento indispensável (como os hospitais). O expediente será normal nas demais cidades de Pernambuco.