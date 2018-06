Comércio estima alta de 5% nas vendas em Pernambuco

Sondagem da Fecomércio-PE, divulgada nesta terça (12), aponta que apenas 11,9% dos empresários irão contratar ou já contrataram funcionários por tempo determinado

As expectativas mais otimistas sobre o volume de vendas levaram empresários/gestores, tanto do comércio varejista quanto dos serviços de alimentação, a estimar um crescimento de 5% e 3%, respectivamente, neste ano, em relação ao mesmo período em 2017. Um dos aspectos que revela essas expectativas quanto à retomada da economia pode ser avaliado pela intenção de contratar mão de obra temporária. Os dados fazem parte da sondagem de opinião realizada pela Fecomércio-PE, em parceria com o Sebrae, divulgada nesta terça-feira (12).



A pesquisa apresenta que apenas 11,9% dos empresários do comércio varejista irão contratar ou já contrataram funcionários por tempo determinado, proporção praticamente semelhante entre os estabelecimentos do comércio tradicional e de shopping centers. Quanto a serviços de alimentação, a parcela de gestores com intenção de contratar esse tipo de mão de obra corresponde a 8,6%, parcela maior em estabelecimentos localizados em áreas do comércio tradicional, com 9,0%, enquanto nos situados em shoppings alcança 7,7%.



Tais expectativas se mantêm diante da economia permanecer em ritmo lento de recuperação e o mercado de trabalho ainda se mostrar bastante adverso, em termos de taxa de desocupação, e de modesto crescimento da massa salarial. De acordo com a sondagem, observa-se que 51,2% dos representantes de estabelecimentos do comércio varejistas entrevistados e 41,5% daqueles dos serviços de alimentação apostam em um melhor volume de vendas em 2018.



No que diz respeito à expectativa do volume de vendas no comércio varejista por tipo de estabelecimento, os empresários/gestores com lojas localizadas em shopping centers são os que mais acreditam na melhoria das vendas para os festejos juninos, com 52,9% opinando que os negócios deverão ser melhores que os do mesmo período de 2017.



Nos estabelecimentos do comércio tradicional essa expectativa é apontada por 50,5% dos consultados, sendo também esperado, por 26,9% dos consultados nesse segmento, que o volume de vendas por ocasião das festividades do mês de junho venha a se manter no mesmo nível observado no ano passado.