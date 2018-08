Comércio espera alta de 8% nas vendas no Dia das Pais

Resultado deve ser aliado das liquidações de inverno; tíquete médio deve ser de R$ 140

Os comerciantes de São Bernardo estimam uma alta de 8% nas vendas de presentes para o Dia dos Pais neste ano, em relação a data de 2017. O gasto médio por presente deverá ser de R$ 140. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (2) pela Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo).



De acordo com a associação, por ser a primeira data comemorativa do segundo semestre, os lojistas devem aproveitar para estimular as vendas.



Além disso, o apelo emocional da data coincide com as liquidações de artigos de inverno e devem contribuir para as vendas.



"O consumidor busca o melhor preço, por isso, o lojista deve se preparar, oferecer vantagens ou kits promocionais", afirmou Valter Moura, presidente da Acisbec.



Para o dirigente, os comerciantes devem usar como estratégias o atendimento, com funcionários qualificados; destacar as vitrine; usar vale-presente; oferecer brindes e investir em redes sociais.



A associação informou que as vendas pela internet também devem ser importantes para movimentar o comércio, especialmente de eletrônicos como celulares.