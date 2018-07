Comércio do DF registra queda de 16% nas vendas durante a Copa

Brasilienses fizeram apenas comemorações tímidas e usaram o cartão de crédito nas compras

O comércio do Distrito Federal registrou uma queda de 16,88% no número de vendas durante a realização da Copa do Mundo de 2018 na comparação com o mesmo período do mundial de 2014, segundo um levantamento da Fecomércio. Foram entrevistadas 374 empresas de 26 segmentos do comércio e serviços, entre 16 e 20 de julho deste ano.



"Alguns segmentos registraram boas vendas, como o de bares e restaurantes, comércio de bebidas e padarias. Mas, comparado com o período de 2014, quando fomos anfitriões e recebemos vários turistas, as vendas não foram como o esperado, por isso o resultado negativo", explicou o vice-presidente da Fecomércio-DF, Edson de Castro.



De acordo com Castro, apenas o segmento de Padaria e Confeitaria superou as expectativas de vendas, no varejo como um todo, registrando índice positivo na ordem de +20,33%. "Esse comportamento confirmou que as comemorações de 2018 para a Copa foram bastante tímidas e com baixos investimentos", comenta.



Segundo o levantamento, a forma de pagamento mais utilizada durante o mundial pelos brasilienses foi o cartão de crédito (73,8%) e o valor médio gasto foi de R$ 246,93. "As pessoas gastaram apenas com pequenas comemorações, visto que o maior consumo foi de itens de padaria e panificadora, seguido por bebidas", pontua o vice-presidente.