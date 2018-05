Comércio do DF deve crescer 12% no mês da Copa do Mundo

Pesquisa mostra que 66,3% dos brasilienses pretendem comprar algum produto durante a realização do mundial

Os comerciantes do Distrito Federal esperam aquecer as vendas com a Copa do Mundo da Rússia deste ano. A expectativa é de que a área de vendas cresça cerca de 12% durante a realização do evento.



O presidente da Fecomércio-DF, Adelmir Santana, afirma que este é um índice significativo para o período, devendo beneficiar principalmente os segmentos ligados a eletrônicos, caracterização pessoal, vestuário e alimentação. "Além das datas comemorativas tradicionais do ano, em 2018 temos a Copa do Mundo e essa é mais uma oportunidade para os setores de comércio e serviços reequilibrarem o faturamento, principalmente depois das baixas que o setor produtivo passou nos últimos três anos", afirma.





No setor de serviços, as empresas do segmento de bares, restaurantes e lanchonetes são as que têm as expectativas de vendas mais altas, com 23,56% de aumento. Seguido por capacitação e treinamentos (25,25%).



A pesquisa mostra também que 66,3% dos brasilienses pretendem comprar algum produto durante o período da Copa. Esse indicador revela o potencial de consumo para o período, potencializando os resultados de vendas do ano como mais um evento promocional no calendário do varejo.

Dentre os que responderam que não irão comprar durante a Copa, 50,8% declararam que o motivo é por não gostarem de futebol. Os produtos de maior preferência de compra no período da Copa foram vestuário/acessórios temáticos, sendo indicados por 65% dos entrevistados. O consumo de bebidas segue com 42% das preferências para o período, bem como alimentos, com 38,6%.