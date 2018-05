Comerciantes de SBC estimam alta de 8% nas vendas do Dia das Mães

Data é considerada a melhor para o varejo no primeiro semestre

Os comerciantes de São Bernardo estimam que as vendas do Dia das Mães deste ano, celebrado no próximo domingo (13) registre uma alta de 8%, na comparação com 2017. A previsão, apresentada nesta segunda-feira (7) pela Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo), é baseada no cenário de recuperação econômica.



Entretanto, a elevação é menor do que a estimada pela PIC (Pesquisa de Intenção de Compras), divulgada pela Universidade Metodista de São Paulo, na semana passada. De acordo com o levantamento, a Região deve registrar um crescimento de 18,9% em relação ao ano passado.



A data é considerada como a melhor para o varejo do primeiro semestre. A CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) estima que os artigos que se destacarão nas vendas são: eletroeletrônicos, vestuário, calçados, flores, utensílios domésticos e bijuterias.



Para aumentar as vendas, a associação de São Bernardo tem orientado os comerciantes a criar kits promocionais, promover parcerias, usar vale-presente, estender horário, oferecer brindes e ainda investir em redes sociais.