Comerciantes da Saara estimam crescimento de 15% nas vendas

A expectativa é devido aos jogos da Copa do Mundo, com a aquisição a artigos temáticos

Comerciantes da Saara (Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega) esperam um crescimento de 15% nas vendas durante a Copa do Mundo deste ano em relação a anterior. Durante o evento, artigos temáticos atraem clientes.



Durante os jogos, a estimativa é de que o local receba 300 mil visitantes por dia. As cerca de 800 lojas investiram em produtos verde e amarelo. O crescimento esperado em relação aos meses sem data especial é de 30%.



De acordo com levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), realizado em maio, 24% das famílias brasileiras pretende comprar itens relacionados à Copa do Mundo este ano.



Ainda segundo a pesquisa da CNC, os itens de vestuário representam 7,5% das intenções de aquisição. A maioria das pessoas pretendem consumir alimentos e bebidas, sendo os restaurantes e bares os mais beneficiados. A estimativa é de que o seguimento chegue alcance, no Rio de Janeiro, cerca de R$ 40,3 milhões.



Com Agências*