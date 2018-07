Começam testes para levar água do rio São Francisco ao Agreste

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) começou, nesta quinta-feira (5), a fase de testes com água, no Sistema Adutor do Moxotó. O empreendimento será a primeira ligação do eixo leste da transposição do rio São Francisco com a região Agreste.





A previsão é que no final deste mês, seja iniciada a pré-operação da adutora, com 70 quilômetros de extensão, da captação da água da transposição na barragem do Moxotó, localizada no distrito de rio da Barra, em Sertânia, até a Estação de Tratamento de Água (ETA), no município de Arcoverde.A expectativa da Companhia é chegar com a água do rio São Francisco até Arcoverde, até o final de julho, e já começar a testar o trecho até Tacaimbó, pela Adutora do Agreste. De acordo com a Compesa, no mês de agosto as águas do Velho Chico deverão chegar até São Caetano, depois de ter atendido Arcoverde, Pesqueira, Alagoinha, Sanharó, Belo Jardim e Tacaimbó.