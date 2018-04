Começa sábado 15ª edição do Festival do Cambuci

Evento contará com exposição de alimentos e bebidas produzidas com a fruta

A 15ª edição do Festival do Cambuci de Paranapiacaba, em Santo André, começa neste sábado (21). O tradicional evento acontece das 8h às 17h e contará com exposição de alimentos e bebidas preparadas a partir da fruta.



O evento começa neste fim de semana e segue até o próximo - dias 28 e 29. Entre as atrações estão a feira de produtores com geléias, sorvetes, doces e salgados feitos com o Cambuci, que é nativo da região.



A vila histórica faz parte da Rota Gastronômica do Cambuci que em 2018 completa 10 anos e acontece em cidades como São Paulo, Mogi das Cruzes, Paraibuna e Salesópolis. No ABC, além de Paranapiacaba, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires também fazem parte da rota.



O fruto, tradicional da Mata Atlântica, estava ameaçado de extinção e passou ser preservados por uma série de produtores rurais que hoje pertencem ao Cinturão Verde de São Paulo e elaboram novos pratos a partir do cambuci.