Começa neste fim de semana Festa das Nações de São Caetano

Evento contará com 13 barracas, cada uma simbolizando um país e representada por uma modalidade esportiva

A 1ª Festa das Nações Esportivas começa neste fim de semana em São Caetano. O evento começa nesta sexta-feira (18). Mas no sábado (19) recebe o show da dupla Maria Cecília e Rodolfo e no domingo (20) contará com a apresentação da banda Capital Inicial.



A festividade também acontecerá nos fins de semana dos dias 26 e 27/5, com shows de Naiara Azevedo e Raça Negra. O horário de abertura da festa sempre será às 13h. Os shows musicais terão início às 18h30.



A Festa das Nações será na Garagem Municipal, que fica na avenida Presidente Kennedy, 2.100, no bairro Olímpico. O valor dos ingressos variam entre R$ 10 e R$ 50.



Um evento semelhante foi realizado na cidade entre 1967 e 1992. Agora, a diferença é que contará com a participação da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.



Gastronomia



O local contará com 13 barracas temáticas, cada uma simbolizando um país e representada por uma modalidade esportiva. Serão vendidas comidas típicas, como pizza, yakissoba, salsicha no palito, tacos, churrasco grego e empanadas.



Informações e vendas de ingressos no site da Prefeitura de São Caetano.