Comando Militar abre inquérito sobre jovem agredido por soldados

Em vídeo que circula nas redes sociais, militares foram gravados batendo em jovem na cidade de Deus

O Comando Militar do Leste investiga vídeo divulgado neste sábado (30), nas redes sociais, onde soldados aparecem agredindo um jovem durante uma operação na Cidade de Deus, zona oeste do Rio.



A cena foi gravada durante a noite por pessoas que passavam na rua no momento da agressão. As testemunhas gritavam e pediam para que os militares parassem com a abordagem violenta. Um dos soldados diz que o jovem agrediu a equipe e seria preso.



Em nota, o CML confirmou a veracidade do vídeo. "Após análise do vídeo, ele foi considerado autêntico. Foi determinada a abertura de um IPM para aprofundamento e esclarecimento das circunstâncias e da dinâmica dos fatos ocorridos", comunicou.



A operações na zona norte do Rio foram iniciadas na última sexta-feira (29). As ações incluem bloqueios, vistas e remoção de barricadas. Foram apreendidos 30 carros, 44 motos e dois caminhões usados para transportar cargas roubadas.



Apenas no primeiro dia foram presas 14 pessoas, além de quatro menores apreendidos. Uma pessoa foi morta, de acordo com informações, por um criminoso durante a troca de tiros.