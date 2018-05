Com preços abusivos, Procon autua revendedoras no DF

Ao realizar uma blitz pelas revendedoras de gás de cozinha no Distrito Federal, o Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) informou que autuou quatro estabelecimentos na capital por preços abusivos.De acordo com GDF, mais de 40 revendedoras foram fiscalizadas desde a última segunda-feira. As fiscalizações seguem pelos próximos dias.O órgão não informou os valores das autuações, porém o código de defesa do Procon prevê que a prática abusiva contra o consumidor pode resultar em multa de até R$ 6 milhões. Com o desabastecimento, o preço médio do botijão chegou a R$ 120 no DF.