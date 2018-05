Com novo dia de greve, transportes no Rio voltam a ser afetados

entre o Fundão e Madureira e no eixo da avenida Cesário de Melo, em Campo Grande. Segundo o consórcio, "no momento estão em operação os serviços que atendem ao maior número de passageiros".



Diante do cenário de escassez dos transportes, algumas vans foram flagradas pelo jornal "O Globo" cobrando R$ 10 pelo trajeto entre o Margaça e o Recreio, quando normalmente a passagem custa R$ 3,60. Alguns, inclusive, invadiam a faixa exclusiva do BRT e paravam nas estações do ônibus alimentador.



No Estado, a média da frota em circulação é entre 60% e 70%, de acordo com a Fetranspor, a federação das empresas de transporte de passageiros do Estado.



O Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis afirmou, por volta de 12h desta quinta (24), que 90% dos postos do Estado já estão sem combustíveis (gasolina, diesel e etanol).



A falta de opções de ônibus ainda fez aumentar o movimento nos trens da Supervia, que registraram cerca de 5 mil passageiros a mais do que o normal, no período da manhã, o que representa um crescimento de 2,5%. O Metrô Rio foi procurado pelo Destak sobre um possível aumento da demanda de trens por parte dos passageiros, mas ainda não respondeu.



As barcas também foram afetadas pela falta de diesel. Segundo a CCR Barcas, concessionária que opera o sistema, a operação da linha Arariboia-Praça 15 foi suspensa neste sábado e domingo. Além disso, na sexta (25) e na segunda (28), haverá algumas alterações.



As viagens de 10h30 e 11h30 da linha Charitas-Praça 15, por exemplo, foram suspensas, assim como as da linha Praça 15-Charitas, nos horários de 11h e 12h. Já no sentido Cocotá-Praça 15, não serão realizadas as viagens de 7h e 9h20. No sentido contrário, Praça 15-Cocotá, estão suspensas as viagens programadas para 17h30 e 19h50.

Os ônibus municipais que operam na capital circulam com 67% de sua capacidade na manhã desta quinta (24), segundo o RioÔnibus, o sindicado das empresas, que estão "sob o risco iminente de falta total de combustível". O panorama está agravado, em relação à quarta (23), quando 80% da frota estava nas ruas. Há risco de paralisação total do sistema, caso a situação não seja normalizada, ainda de acordo com o RioÔnibus.