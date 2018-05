Com medo de desabastecimento, supermercados do DF limitam produtos

Na Asa Norte, uma rede de supermercados limitou a quantidade de itens por cliente. Conforme o anúncio, cada pessoa poderia levar apenas cinco unidades cada produto.

Com o crescimento da greve nacional dos caminhoneiros e com o possível risco de um desabastecimento de produtos básicos, os brasilienses já começam a correr para o supermercados da capital. Na Asa Sul por exemplo, alguns estabelecimentos já não contam com itens como batata inglesa e leite.A aposentada Alda Gomes de 58 anos, correu para repor os itens que faltava em sua casa. "Eu vi que estava faltando algumas coisas que preciso e já corri para comprar. Estou levando bastante verdura e carne já para ter pelo menos até a próxima semana em casa", contou.Já em outro supermercado, o vendedor Cláudio Correia, de 32 anos tentou repor o leite para seu filho, porém nesta unidade o produto já estava em falta. "Esse já é o segundo local aqui da Asa Sul que tentei comprar leite para meu filho e não consegui. Me disseram que na Asa Norte tem, vou correr lá e já comprar pra semana toda" , afirmou.