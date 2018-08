Com mais alianças, Eduardo Paes lidera tempo de TV e rádio

Márcia Tiburi (PT), Romário (PODEMOS), Índio da Costa (PSD) e Garotinho (PRP) compõem topo da lista de candidatos que brigam por atenção de espectadores

Com o final do período das convenções partidárias, os candidatos entram na reta final de alianças e focam na preparação para as campanhas na televisão e no rádio. Com mais apoios já firmados, Eduardo Paes (DEM) é o candidato que tem mais tempo: 7 minutos e 11 segundos por dia, em cada um dos meios, somando suas duas transmissões diárias. Com 10 partidos ao seu lado, ele computa quase três vezes mais tempo do que a candidata Márcia Tiburi (PT), a segunda que mais soma visibilidade, com 2 minutos e 34 segundos.



Depois disso, na lista dos que mais têm tempo de TV e rádio aparece o candidato Romário (PODEMOS), que no último fim de semana fechou aliança com o PR e ganhou a seu favor mais 1 minuto e 7 segundos, que somados aos seus 10,65 segundos e aos 3 segundos da Rede, que também faz parte da coligação, totalizam 1 minuto e 21 segundos.



Índio da Costa (PSD), por sua vez, é o único candidato que faz parte da lista dos cinco primeiros que não firmou apoios. Tem 1 minuto e 11 segundos pois seu partido teve um bom desempenho na bancada da Câmara dos Deputados, nas eleições de 2014 – o principal critério para a definição do tempo de TV e rádio. Na lista há ainda Anthony Garotinho (PRP), que tem 1 minuto e 5 segundos de visibilidade, graças a alianças com PTC, PRB e Patriota.



Outros sem apoios foram Pedro Fernandes (PDT), que tem 41 segundos para falar com seus eleitores, e Juiz Wilson (PSC), com 28 segundos. Já Tarcísio Motta (PSOL), apesar de ter apoio do PCB, soma apenas 16 segundos de tempo de TV e rádio. O candidato só não está pior do que Marcelo Trindade (NOVO), Dayse Oliveira (PSTU) e Mendelssohn Kieling (PMB), com apenas 3 segundos cada.