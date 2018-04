Com fantasias de La Casa de Papel, youtuber é detido tentando invadir prisão

Utilizando fantasias da série La Casa de Papel, com macacões vermelhos e máscaras do pintor espanhol Salvador Dalí, quatro homens foram detidos quando tentaram invadir, nesta terça-feira (17), o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), no Grande Recife. Todos foram encaminhados à Delegacia de Paulista para providências legais cabíveis.





No stories do Instagram, Gerson, que tem 155 mil seguidores na rede social, mostrou os bastidores da ação, avisando aos fãs que estariam saindo para fazer uma pegadinha. Em um dos vídeos, o rapaz registra ele e os amigos em frente a um banco, por volta das 22h desta segunda-feira (16), em Igarassu. Em outro vídeo ele relata que o grupo foi abordado por duas viaturas policiais durante a noite de segunda.



Em nota, o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico, alerta a população para que episódios como este não voltem a acontecer. "É de uma irresponsabilidade inimaginável. Foi uma ação arriscada e que só não teve um final trágico graças a experiência dos nossos agentes penitenciários. Recentemente 21 pessoas morreram numa tentativa de resgate no presídio do Pará. Na ação de hoje o grupo poderia facilmente ser confundido com estes mesmos criminosos" relata o gestor.

Segundo a Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres) de Pernambuco, a abordagem do grupo foi feita por agentes penitenciários. Entre os detidos estão o youtuber pernambucano Gerson Albuquerque, de 22 anos, além de um adolescente de 17 anos, um primo de Gerson, de idade não divulgada, e outro rapaz de 33 anos.Os quatro teriam aproveitado o momento em que um veículo deixava o Cotel para entrar na unidade, mas acabaram sendo abordados e quase baleados por agentes penitenciários. A intenção do grupo era fazer uma pegadinha para publicar no canal do Youtuber de Gerson, que tem mais de dois milhões de inscritos.