Com desistência de Frejat, Rosso quer disputar o Buriti

Deputado federal já tenta formar aliança com o PSDB de Izalci Lucas; Jofran Frejat, que concorreu em 20014, abriu mão da disputa ontem

A corrida eleitoral no DF pode ter ganhado novos rumos após o anúncio de desistência, feito ontem pelo pré-candidato Jofran Frejat (PR). A menos de três dias do início dos registros oficiais das candidaturas, o republicano que liderava as pesquisas de intenções de votos afirmou que não irá mais concorrer. A desistência gerou novas possibilidades de chapas na disputa ao Palácio do Buriti.



Encabeçando as mudanças, o deputado federal Rogério Rosso (PSD) chegou a negociar uma coligação com Frejat e propôs que o republicano fosse seu vice. Porém, segundo o parlamentar, o republicano não deve mudar seu posicionamento em relação à desistência.



"Liguei para o Frejat, porém ele parece muito certo de que não irá voltar atrás. Diante disso eu pretendo me lançar como uma opção", contou Rosso ao Destak.



Líder da uma campanha de oposição ao governador Rodrigo Rollemberg (PSB), Rogério Rosso, até então, era da coligação que reúne PSD, PSDB, PPS, PSC e PRB. Esse grupo apoiava o plano de governo do também pré -candidato Izalci Lucas (PSDB), que já começa a balançar na disputa diante do novo cenário. Sem Frejat, Rosso estuda agora encabeçar a chapa e negociar uma união entre as siglas que apoiavam o PR, como as do PSDB, de Izalci.



"Vou trabalhar para promover uma união entre a coligação que eu fazia parte com as do Frejat. Caso isso seja possível, eu irei negociar com o Izalci a minha candidatura", contou Rosso. Integravam a coligação de Frejat, os partidos PR, PP, MDB e DEM.



Izalci Lucas reconheceu que a desistência de Frejat transforma o cenário político e novos acordos poderão ser feitos. "Estamos agora tentando fortalecer as coligações e o cenário ainda é incerto. Vamos tentar fechar uma candidatura consistente", amenizou o tucano.



Rollemberg ironiza

Em seu twitter, o governador e pré-candidato à reeleição Rodrigo Rollemberg ironizou a desistência de seu concorrente. "Frejat exorcizou os diabos. Resta saber pra onde eles vão!", escreveu o socialista em alusão a fala de Frejat, que afirmou que não faria pacto com o diabo para chegar ao GDF.

Em bastidores, Rollemberg reconheceu que Jofran Frejat era uma das ameaças a sua reeleição. Em pesquisas, o atual gestor do DF aparecia atrás do republicano nas intenções de votos.