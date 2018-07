Com Corumbá IV, Saneago descarta racionamento de água para o Entorno do DF

Nesta quarta, representantes da companhia goiana estiveram visitando as obras do sistema junto ao governo do Distrito Federal

Com 80% das obras do sistema de captação de água de Corumbá IV, o presidente da Companhia Saneamento de Goiás (Saneago), Jalles Fontoura afirmou nesta terça-feira (17), que está descartado qualquer possibilidade de racionamento para as cidades goianas do Entorno do DF. Em um recente relatório, a agência afirmou que 66 cidades do estado de Goiás poderiam ter o abastecimento de água afetado durante o período de estiagem deste ano, sendo sete desses municípios vizinho do Distrito Federal.



"Está descartado qualquer possibilidade de racionamento de água para as cidades goianas do Entorno. Essa obra de Corumbá IV irá trazer tranquilidade hídrica tanto para o DF quanto para essa parte do Goiás", afirmou Fontoura.



Pelo relatório de crise, as cidades que poderiam sofrer com o racionamento eram: Cidade Ocidental, Cristalina, Formosa, Planaltina (GO), Luziânia, Novo Gama e Valparaíso de Goiás. Porém, o sistema de Corumbá IV só abastecerá três cidades dessas regiões: Luziânia, Valparaíso e Novo Gama.



Questionado sobre isso, o presidente da agência goiana afirmou que outras obras estão sendo feitas para garantir o fornecimento de água para as demais cidades do Estado. "Viemos trabalhando para manter o sistema funcionando para todo o Goiás. Corumbá IV é apenas uma das obras que estamos fazendo para garantir o abastecimento do população", explicou.



Corumbá IV

Cerca de R$ 550 milhões foram investidos pelos governos do Distrito Federal e de Goiás para construírem o sistema de captação Corumbá IV. A promessa dos Executivos é entregarem a obra em dezembro deste ano, e na fase de teste serão captados 2,8 mil litros de água por segundo, divididos igualmente entre o DF e o Goiás. "É um grande legado que fica para as próximas gerações. Essa obra irá fazer com que nossa população não tenha que passar pelos problemas hídricos que passamos no último ano", comentou.