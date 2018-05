Com combustível, Estado do Rio tem 60% dos ônibus nas ruas; na capital, são 71%

Operação do BTR já está quase normalizada e só teve trecho entre Madureira e Fundão fechado pela manhã

Com combustível chegando às sedes das empresas de forma gradativa, com apoio das escoltas da Secretaria Estadual de Segurança, o sistema de ônibus parece estar voltando à normalidade. No Estado, a frota em circulação está em torno de 60%, com a perspectiva de aumento durante o dia, segundo a Fetranspor, a federação das empresas de transporte de passageiros do Rio. Na capital, a situação é um pouco melhor, de acordo com o Rio Ônibus, o sindicato das empresas de ônibus do município: 71% dos veículos estão nas ruas.





"A continuidade do abastecimento é imprescindível para a regularização dos estoques de óleo diesel das empresas e a manutenção do serviço de transporte público em todo o Estado", disse a Fetranspor, por meio de nota. O Rio Ônibus, por sua vez, deu atualizações sobre o status do sistema por meio de sua conta no Twitter.







O BRT Rio, que chegou a parar totalmente por falta de combustível no sábado (26), também está retornando à normalidade. O trecho entre Madureira e Fundão esteve fechado de manhã, mas a previsão era de retomada do serviço a partir das 14h. Depois das 16h, começa ainda a operação dos articulados que atendem a estação Galeão.



Apenas o acesso à estação Madureira/Manaceia estaria fechado, nesta terça (29), por conta de uma depredação ocorrida na noite de segunda (28). Por conta disso, o acesso será feito pela passarela da Supervia. Já a estação Otaviano permanece fechada, também por causa de vandalismo. As alterações serão divulgadas nas redes sociais da concessionária.



CCR Barcas altera operação no feriado



A CCR Barcas, concessionária que opera o serviço, decidiu suspender a operação da linha Arariboia-Praça 15, nesta quinta (31), feriado de Corpus Christi, e no próximo sábado (2) e domingo (3), para minimizar o impacto da falta de combustíveis provocada pela greve dos caminhoneiros. Há alterações previstas também nas outras linhas das barcas.



No caso da linha Cocotá-Praça 15, as viagens programadas para as 7h e 9h20 não serão realizadas, de terça (29) a quinta (31), permanecendo a viagem programada para as 8h. No sentido contrário, apenas a viagem das 18h40 segue programada. As viagens das 17h30 e das 19h50 foram canceladas, no mesmo período.



Já a linha em direção a Paquetá terá cinco horários durante o feriado prolongado, sendo que a primeira viagem sai às 4h30 e a última, às 23h30.