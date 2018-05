Com carros sem gasolina, trânsito fica um terço abaixo do normal

ATUALIZAÇÃO 12h: o sistema de transporte rodoviário de passageiros opera, na manhã desta sexta-feira, 25/5, com 54% do total da frota. — Rio Ônibus (@rioonibus) May 25, 2018

Com os veículos desabastecidos e com 90% dos postos sem gasolina, etanol e diesel no Estado, o trânsito no Rio, na manhã desta sexta (25), foi atípico. De acordo com o Centro de Operações da prefeitura, a cidade registrou 18km de congestionamento, às 9h50, quando a média, neste horário, é de 59km. Foi quase um terço abaixo do normal.Por conta da escassez de combustível, os ônibus seguem operando abaixo de suas capacidades. Pela manhã, de acordo com o RioÔnibus, o sindicato das empresas, os ônibus municipais colocaram apenas 47% do total da frota nas ruas. À tarde, outro botetim foi divulgado e a situação melhorou um pouco, subindo para 54% dos veículos em operação.Assim como na quinta (24), o BRT Rio ainda opera com redução de frota e tem apenas 43% de seus ônibus articulados nas ruas. Os serviços no eixo da avenida Cesário de Melo e no trecho entre Madureira e Galeão permanecem interrompidos.A Supervia informou que os ramais Deodoro, Japeri, Belford Roxo, Santa Cruz e Santa Cruz operam normalmente, mas a grade horária das extensões Guapimirim e Vila Inhomirim, operadas por locomotivas movidas a óleo diesel, vai sofrer alterações. Nesta sexta (25), algumas viagens já estão sendo suprimidas. E sábado e domingo, não haverá circulação.