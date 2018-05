Com a greve, doações de sangue caem 35% no Distrito Federal

28.05.2018 18:52

Dentre os tipos sanguíneos, os que estão com menor estoque são o O negativo, O positivo e o B negativo

A greve dos caminhoneiros, que tem impactado em diversos setores no Brasil, contribuiu para uma redução de 35% no número de doadores de sangue no Distrito Federal até ontem.



Segundo a Fundação Hemocentro de Brasília, apesar da queda ainda não há falta de sangue. "O Hemocentro trabalha com estoque estratégico diário, no entanto, houve queda no número de doadores".



Dentre os tipos sanguíneos, os que estão com menor estoque são o O negativo, O positivo e o B negativo. Para estes, o Hemocentro pede reforços.



As doações podem ser feitas de segunda a sábado, das 7h às 18h, no Hemocentro (SMH, quadra 3). Agendamentos pelo telefone 160.