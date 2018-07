Com 100 anos, Brasília terá dois idosos para cada jovem

Capital federal completará centenário no ano de 2060 e a população deverá ser de 3,78 milhões, prevê o IBGE

No ano em que se tornará uma cidade centenária, em 2060, Brasília terá cerca de dois moradores idosos para cada jovem, segundo prevê o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados da Projeção da População foram divulgados nesta quarta-feira (25) pela entidade.



Hoje, a expectativa é de que um bebê nascido no DF viva de 75 anos (homem) a 82 anos (mulher). Em 2060, os números passarão para 79,5 anos e 85,6 anos, respectivamente.



Atualmente, cada mulher no DF tem, em média, 1,68 filho. Daqui a 42 anos, essa taxa deve cair para 1,5. A queda parece pequena, mas vai aproximar a capital federal dos índices atuais da Europa – onde a baixa população jovem já é um problema.



A estimativa do IBGE é feita com base nos métodos demográficos da Divisão de População das Nações Unidas. Com esses dados, é possível "prever" as principais demandas de cada faixa etária nos próximos anos, e programar políticas públicas – construção de creches ou abrigos, por exemplo.



A previsão é de em 2060 a população do Distrito Federal seja de 3,78 milhões de pessoas. Atualmente, 2,92 milhões vivem na capital federal.