Colaborador do vereador Marcello Siciliano é assassinado

Carlos Alexandre Pereira foi encontrado morto dentro de um carro na região, localizada na zona oeste do Rio

Colaborador do vereador Marcelo Siciliano (PHS), Carlos Alexandre Pereira, de 37 anos, foi assassinado na noite do último domingo (8), na Taquara, zona oeste do Rio. O parlamentar prestou depoimento na última sexta (6) sobre a morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, um dia depois do companheiro de partido Zico Bacana.



Uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) encontrou o colaborador morto dentro de um carro. Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital, que investiga o caso, realizaram perícia no local.