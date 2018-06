CNJ veta gastos com academia para magistrados do TJ

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) suspendeu o repasse de verbas mensais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) para custear despesas com uma academia de ginástica voltada aos magistrados e seus parentes. A decisão foi unânime.

A academia oferecia aos seus membros alongamento, boxe tailandês, boxe inglês, defesa pessoal, ergométrica, ginástica funcional, jump, ginástica localizada, musculação, personal training, step e yoga. O contrato do convênio, que tinha vigência de cinco anos, previa despesas de mais de R$ 5 milhões para a contratação de professores de educação física. Porém, a despesa também era usada para o pagamento de assistente administrativo, gerente de qualidade e copeira, o que foi considerado ilegal pelo plenário do CNJ, em Brasília.

Para o relator, conselheiro Luciano Frota, que analisou o Procedimento de Controle Administrativo (apresentado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, o Sind-Justiça), o convênio é irregular por incluir despesas não previstas no Plano de Trabalho do Tribunal. A obrigação legal se restringia apenas ao pagamento dos profissionais da área de saúde, como médicos, professores de educação física e massoterapeutas.