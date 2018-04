Clima ameno deve continuar nesta terça (17) na cidade

De acordo com o Alerta Rio, da prefeitura, temperaturas devem variar entre 18°C e 29°C

O clima ameno que marcou esta segunda-feira (16), com mínima de 19,1°C, no Alto da Boa Vista, e máxima de 28,5°C, em São Cristóvão, deve continuar nesta terça (17), quando as temperaturas devem variar entre 18°C e 29°C, de acordo com o Alerta Rio, sistema de radares meteorológicos da Prefeitura do Rio. Os ventos devem ser de fracos a moderados. O alerta de ressacas da Marinha está estendido em todo o litoral até o meio dia de terça.



Núcleos de chuva de intensidade fraca a moderada, posicionados no mar, se deslocaram pela cidade, com registros de chuvas em alguns bairros da zona sul e da zona oeste, por volta das 16h50. Jardim Botânico, Rocinha, Vidigal, Copacabana e Barra da Tijuca foram afetados.



Ainda segundo o Alerta Rio, não há sinais de chuva previstos a partir de quarta (18), quando o céu deve permanecer parcialmente nublado. Até sexta (20), os temômetros não devem passar de 32°C.