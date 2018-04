Clientes podem negociar dívidas dos cartões BRB

A partir de amanhã, pessoas que estão em atraso com o pagamento podem fazer o parcelamento

De amanhã (2) até o dia 13 de abril, clientes da administradora de cartões BRBCard poderão renegociar faturas vencidas há mais de 180 dias. A renegociação está sendo organizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF).



Os interessados em renegociar as dívidas devem levar documento de identificação oficial com foto (RG, carteira de motorista ou passaporte) na a sede do Procon, que fica no Venâncio Shopping, Bloco B, Sala B-60. O horário de funcionamento é das 8h às 17.



Nem todos os clientes, contudo, terão direto às condições especiais de renegociação. Para saber se tem direito, o cliente pode ligar para o telefone (61) 3048-8020.



O dia e o horário do atendimento serão agendados pela administradora do cartão, que enviará mensagem de texto para o número de celular cadastrado na base de dados da empresa.