CLDF derruba veto à lei que cria 'Estatuto da Família' e exclui casais LGBT

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) derrubou, nesta terça-feira (12), o veto ao projeto de lei que cria um "Estatuto da Família" para a capital. Aprovado em 2015, o texto gerou polêmica porque define família como "a união entre um homem e uma mulher".



De autoria do deputado Rodrigo Delmasso (PRB), esse projeto de lei (PL) define o que é família e exclui configurações com integrantes da comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros e pessoas intersexuais (LGBTI). Aprovado pelos deputados distritais, o projeto tinha sido vetado na íntegra pelo governador Rodrigo Rollemberg (PSB), ainda em 2015.



Com a derrubada, o texto entra em vigor assim que for promulgado no Diário da Câmara Legislativa do DF – o que deve acontecer nos próximos dias. Por sua vez, o GDF reafirmou o entendimento do veto e disse que a Procuradoria-Geral do DF vai analisar "as medidas cabíveis".



O texto define família como "núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável" ou "por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes". Para Rodrigo Delmasso, que é membro da bancada evangélica da Câmara Legislativa, o texto fortalece o "modelo tradicional".