CLDF aprova lei que amplia jornada de trabalho dos servidores da saúde

A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou, nesta quinta-feira (19), em votação unânime, o projeto de lei que altera a escala dos servidores da Secretaria de Saúde. A ideia é que o novo formato capacite o preenchimento dos horários necessários necessários ao atendimento dos serviços na rede pública do DF.

Enviado para a Casa pelo Executivo local, o projeto busca resolver um problema causado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), que proibiu a jornada de até 18 horas vigente na Saúde. A decisão do órgão de controle impedia, também, que servidores da pasta fizessem mais que duas horas extras por dia.

A deliberação criava dificuldades ao fechamento das escalas médicas e dos plantões e vedava o funcionamento da Escola Superior de Ciências da Saúde, onde são graduados estudantes de medicina e enfermagem. De acordo com o titular da pasta, Humberto Fonseca, a mudança determinada pelo TCDF forçaria o fechamento de seis unidades de pronto-atendimento (UPA) e de quatro emergências e a desativação de dez ambulâncias.

"Agora, com a aprovação do projeto, em vez de fazer horas extras, os servidores poderão se cadastrar e assinar um termo de adesão voluntária a plantões de remuneração fixa", explicou Fonseca.

Humberto Fonseca comemorou a aprovação do projeto, que ainda de acordo com ele, criou a figura do período de trabalho determinado. "A vitória é da cidade. Vamos regulamentar o mais rápido possível para fazer as escalas, o que significa que não vamos ter que fechar nenhum serviço no DF", ponderou.









* Com informações da Agência Brasília