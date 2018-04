Clássico das Emoções terá esquema especial de metrô e ônibus

O torcedor que for até a Arena de Pernambuco, neste domingo (15), para o Clássico das Emoções entre Náutico e Santa Cruz, pela abertura da Série C, já pode programar o modo de chegar até o estádio. O duelo, que será disputado às 19h, terá sistema de chegada dos torcedores diferenciado e toda a setorização está definida.



Se o torcedor optar pelo metrô, ele deve desembarcar na estação Cosme e Damião, se for torcedor do Náutico, e acessar o Terminal Integrado de mesmo nome. Já dentro do TI, o usuário deve utilizar a linha especial 047 – TI Cosme e Damião/Arena, que estará à disposição do torcedor a partir das 15h. Os alvirrubros desembarcarão na Praça Sul, mesmo local para o retorno após a partida.



Já os torcedores do Santa Cruz descerão na estação do TIP e também terão uma linha especial para serem levados até Arena de Pernambuco. Os tricolores descerão no setor norte, onde terão acesso ao estádio, e pegarão os ônibus para o retorno no mesmo local.



O valor da tarifa do metrô é R$ 1,60 e para ter acesso ao serviço dos ônibus expressos, pulseiras serão vendidas antecipadamente no valor de R$ 3,20. O serviço pode ser adquirido tanto em dinheiro quanto por meio do cartão VEM Trabalhador ou Comum, no TI Cosme e Damião ou no TIP.



É importante lembrar que como se trata de uma linha especial, a tarifa será cobrada integralmente e não haverá gratuidade, nem abatimento tarifário. Em caso de dúvidas sobre o transporte coletivo, os passageiros podem entrar em contato com o Grande Recife Consórcio de Transporte, por meio da Central de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800-081-0158.



Estacionamento

A Arena Pernambuco possui 4 mil vagas para carros/vans e 100 vagas para ônibus. Para o evento deste sábado, todos os estacionamentos estarão abertos a partir das 15h. O valor é R$ 10 para motos; R$ 20 para carros e vans e R$ 40 para ônibus. Os torcedores do Náutico terão os estacionamentos Amarelo, Azul, Laranja e Subsolo 2 disponíveis. Já o torcedor do Santa Cruz ficará no estacionamento verde.



Lombadas eletrônicas

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) informa que as lombadas eletrônicas estarão desligadas pelo menos quatro horas antes do Clássico das Emoções.