Cipoma resgata jacaré de quase dois metros no Recife

Uma equipe da Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma) capturou um jacaré com aproximadamente dois metros de comprimento, no bairro de Afogados, na zona oeste do Recife. A companhia foi acionada por um morador da avenida Dr. José Rufino.





De acordo com a Cipoma, o animal estava apavorando a vizinhança por causa de seu tamanho. A guarnição constatou a veracidade da solicitação logo ao chegar no local e realizou o resgate com bastante cautela, para não causar nenhum prejuízo ao animal, nem aos policiais.O jacaré foi conduzido ao Centro de Triagem de Animais Silvestres de Pernambuco (Cetas Tangará), da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), para receber cuidados e avaliação veterinários para ser reintegrado à natureza.