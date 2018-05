Cipoma apreende mais de mil aves traficadas do interior da Bahia

Animais estavam sendo transportados por dois homens que foram presos em flagrante no Agreste de Pernambuco

Dois homens, suspeitos de maus tratos e tráfico de animais, foram presos transportando ilegalmente mais de mil aves, que estavam mal acomodadas e em veículos inadequados. Alguns dos animais estavam bastante machucados. Apesar de a Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma) ter realizado a prisão no sábado (12), o caso foi divulgado nesta segunda-feira (14) pela Polícia Federal (PF).



Policiais militares da Cipoma receberam informações de que um homem estaria se deslocando do interior da Bahia com centenas de animais silvestres. As aves seriam comercializadas em feiras livres no interior de Pernambuco. De posse dessas informações foi montado um bloqueio policial na BR 431, na entrada do município de São Caetano, no Agreste. Os militares visualizaram a aproximação do veículo apontado nas denúncias e que estava.



Ao ser feita uma busca no interior do carro foram encontrados 1.024 animais silvestre da fauna brasileira acomodados na parte do banco traseiro e na mala. Foi detectado também que alguns desses animais já estavam mortos devido às condições de maus tratos – espaço extremamente pequeno para acondicionar os animais.



Os suspeitos não apresentaram nenhuma guia de trânsito expedida pelo órgão competente para transporte dos animais. Na residência de ambos também foi encontrado vários pássaros, totalizando cerca de 1.098 aves, entre elas craúnas, papa-capins, canários da terra, patativas, galos campina e papagaios.



Em depoimento, um dos suspeitos informou que todos os pássaros foram adquiridos por aproximadamente R$ 15 mil reais e os venderia por cerca de R$ 17 mil. Todos os animais foram entregues no Centro de Tratamento de Animais Silvestres (Cetas) da Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH), que fica em Aldeia, no Grande Recife.