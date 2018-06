Cipoma apreende aves silvestres mantidas em cativeiro irregular

Mais de 40 pássaros foram encontrados no local. Dono da residência foi levado para a delegacia e vai responder em liberdade

Policiais militares da Companhia Independente de Polícia do Meio Ambiente (Cipoma) apreenderam aves silvestres mantidas irregularmente em cativeiro no município de Aliança, na Mata Norte do Estado. Apesar de ter sido divulgado nesta quinta-feira (7), o caso aconteceu no fim da quarta-feira (6).



A equipe foi informada de que havia um cativeiro numa residência e foi até o local checar a denúncia. Ao chegar, encontrou 42 aves em gaiolas diversas, sendo que cinco delas são exóticas, não oriundas da fauna silvestre nacional, e outras cinco possuíam registro.



Dessa forma, os outros 32 pássaros, das espécies papa capim, concriz, cabocolinho, sebito, azulão, chorão e estevão da Bahia foram apreendidos e apresentados, juntamente com o proprietário, na delegacia de Polícia Civil do município.



Foi lavrado um Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO) contra o criador e os animais foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas/Tangará), da Agência Pernambucana do Meio Ambiente (CPRH), onde ficarão sob cuidados dos profissionais do Centro para posterior devolução ao habitat natural.