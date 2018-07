Cinelândia vai receber ação de combate à hepatite

Ação faz parte do Julho Amarelo, mês de conscientização e prevenção da doença

Na próxima sexta-feira (27), a Secretaria Estadual de Saúde promove testes rápidos de hepatite numa unidade móvel na Cinelândia. Serão realizados 250 atendimentos, mediante distribuição de senhas, entre 8h30 e 14h. A ação faz parte do Julho Amarelo, mês de conscientização e prevenção da doença.

Como os sintomas são pouco específicos e costumam ser associados a outras enfermidades (febre, dor abdominal, náuseas e mal estar), muita gente não sabe que tem hepatite. Por isso, os pacientes vão ter a oportunidade de passar por um aconselhamento pra saber para que serve o exame na unidade móvel.

Com uma pequena mostra de sangue do dedo, os tipos B e C de hepatite são testados separadamente. O resultado sai em torno de 30 minutos. Os laudos são entregues individualmente e quem apresentar resultado positivo para a presença do vírus vai ser encaminhado para atendimento pós-teste em uma unidade de tratamento especializado.

A hepatite C é transmitida por via sanguínea. Pessoas acima de 40 anos, privadas de liberdade, usuários de álcool e drogas injetáveis, quem já fez procedimentos de tatuagem, piercing ou sofreu transfusão até o ano 1993, além de pacientes de hemodiálise, são considerados vulneráveis à doença. O tratamento chega a 95% de cura.

Já o tipo B é uma doença sexualmente transmissível e que também pode ser passada da mãe contaminada para o bebê, durante a gestação. Além do uso de preservativos, outra forma de prevenção é a vacina, que está disponível nas unidades de saúde municipais. Pessoas de todas as idades podem se imunizar, sempre em três doses: uma 30 dias após a primeira aplicação e outra seis meses depois. Desde 1997, a proteção contra a hepatite B já consta no Calendário Nacional de Vacinação. O tratamento também é feito via oral.