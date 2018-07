Cinco são detidos em operação contra receptação de fios de cobre roubados

Ação iniciada nesta terça (17) visa identificar possíveis pontos de receptação de fios de cobre e outros cabos utilizados por empresas de telefonia

Doze ferros-velhos localizados nos bairros de Afogados e São José, no Recife, foram inspecionados durante esta terça-feira (17), em ação conjunta da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) e o Procon/PE. Durante a ação, feita com o objetivo de identificar possíveis pontos de receptação de fios de cobre e outros cabos utilizados por empresas de telefonia, cinco pessoas foram detidas.



De acordo com a SJDH, as cinco pessoas foram detidas por receptação e furto de energia e devem passar por uma audiência de custódia. Elas foram encaminhadas à Delegacia de Afogados, na Zona Oeste da capital. Operação foi realizada após a Anatel emitir comunicado denunciando que inúmeros consumidores vêm reclamando da prestação dos serviços e que a causa principal é a prática delituosa.



A ação contou com a participação das Polícias Civil e Militar, Delegacia do Consumidor, Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), Corpo de Bombeiros, Celpe e empresas de Telefonia atuantes no Estado. Duas baterias tombadas pela Anatel também foram recuperadas durante a operação.



O secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico, declarou que o Governo de Pernambuco não irá mais tolerar esse tipo de conduta. "Esses crimes causam prejuízos não só as empresas, mas principalmente aos consumidores que têm seus serviços interrompidos. O Estado democrático é também o Estado da ordem e esse ou qualquer outro tipo de crime deverá ser punido exemplarmente" completa o gestor.



Durante a operação, os técnicos das operadoras de telefonia colaboraram identificando os materiais apreendidos. As fiscalizações seguirão com a atuação de todos os órgãos envolvidos por todo o mês de julho, com o objetivo de coibir a ação criminosa.