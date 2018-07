Tiroteio no Morro do Alemão deixa cinco mortos

Um patrulhamento de rotina da Unidade de Polícia Pacificadora do Morro do Alemão (UPP Alemão) na manhã deste domingo (15) terminou com cinco mortos.

Um tiroteio começou quando os policiais passavam perto de um local conhecido como Serra da Misericórdia. Cinco suspeitos que ficaram feridos chegaram mortos no Hospital Getúlio Vargas, de acordo com o plantão da Secretaria de Estado de Saúde.

Segundo a UPP, os homens portavam um fuzil G3, um fuzil AR10, duas pistolas, uma granada, uma motocicleta sem placa e um colete balístico. Os itens foram apreendidos.