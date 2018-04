Cinco jovens são baleados em Queimados

Na madrugada desta segunda-feira, cinco jovens foram baleados em um bar, no bairro Belmont, em Queimados. Quatro eram menores de idade e um deles, de 17 anos, está em estado grave no Hospital Adão Pereira Nunes, atingido no abdômen.De acordo com depoimentos das vítimas no 24º BPM (Queimados), um carro passou atirando na direção do bar em que eles estavam, por volta de 1h40. Nenhum dos jovens tem antecedentes criminais.Uma criança de 12 anos e um adolescente de 16 anos foram atingidos na perna direita. Uma adolescente de 15 anos foi atingida no braço e um homem de 21 anos foi atingido na perna esquerda. Ele foram encaminhados pelos policiais à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Queimados e não correm riscos.