Cinco câmeras foram desativadas na véspera dos assassinatos

Cinco câmeras da Secretaria de Estado de Segurança, no trajeto que a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes fizeram na noite em que foram assassinados, no dia 14 de março, foram desligadas entre 24 e 48 horas antes das mortes. A informação foi divulgada no "Extra", pela jornalista Berenice Seara.Apesar de o contrato de manutenção ter terminado em outubro, as câmeras funcionavam normalmente, mas foram desconectadas pouco antes dos assassinatos. A câmera da estação do metrô do Estácio, que grava em 360°, localizada bem diante de onde foi o crime, poderia ajudar nas investigações, por exemplo.