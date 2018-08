CILs abrirão vagas remanescentes para a comunidade nesta quinta

São ofertadas vagas para os cursos de inglês, francês e espanhol em mais de 10 unidades pelo Distrito Federal

Estarão abertas a partir desta quinta-feira (02) as inscrições para as vagas remanescentes dos dos 15 Centros Interescolares de Línguas (CILs), da Secretaria de Educação do Distrito Federal. As oportunidades são para os postos não preenchidos por estudantes da rede pública durante o período de matrículas regulares.



Os formulários estarão disponíveis até o próximo domingo (5) e deverão ser preenchidos pelo site da SEEDF - www.se.df.gov.br. Os interessados deverão informar seu grau de escolaridade e dados pessoais na página, escolher o CIL em que pretendem estudar, além de selecionar até três idiomas (inglês, francês e espanhol) que estejam disponíveis no local e horário requisitados.



A seleção dos contemplados será realizada por meio de sorteio eletrônico e os resultados divulgados no site da secretaria de Educação a partir das 18h do dia 7 de agosto. As matrículas para as vagas remanescentes deverão ser efetivadas na secretaria do CIL para o qual o candidato foi contemplado, entre os dias 8 a 10 de agosto, no horário de funcionamento do referido CIL.