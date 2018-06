Cidade terá esquema especial de trânsito e transporte nos dias de jogos do Brasil

Mesmo sendo realizada na Rússia, a Copa do Mundo irá alterar parte da rotina dos brasilienses nos dias de jogos da Seleção brasileira. As secretarias de Mobilidade e da Segurança Pública divulgaram ontem um esquema especial para o trânsito e para o transporte público da capital.

O esquema valerá para a primeira fase da competição, e apenas na data do primeiro jogo da Seleção, no domingo (17), não serão feitas mudanças. O planejamento para outros dias será divulgado pelas pastas caso a equipe brasileira avance para outras fases da competição.

Transporte público

Para o jogo da sexta-feira (22), o Brasil entrará em campo às 09h – horário de Brasília. Neste dia, os ônibus seguirão a tabela normal de dia útil, inclusive com os usuais reforços em horários de pico. Além disso, das 12 às 14 horas, vão circular com o mesmo reforço de frota usado durante o período mais movimentado da manhã.

Já o metrô deverá operar com 15 trens e três reservas nos terminais pela manhã. A partir das 12 até às 14 horas, aumentará para 20 o número de trens em circulação. No início da tarde, das 14 às 16h45, funcionará com 15 trens.

A última partida do Brasil na primeira fase do mundial ocorrerá em 27 de junho (quarta-feira), às 15 horas. Nessa data, os ônibus vão circular normalmente pela manhã, com reforço no horário de pico. Das 12h30 às 14h30, haverá reforço da frota, igual ao horário de pico da tarde.

O metrô funcionará normalmente, em horário de pico, das 6h às 8h45, com 24 trens. No resto da manhã, 15 trens vão circular para atender à população. No horário de almoço, das 12 às 14h30, serão 20 trens e três reservas.

Trânsito

A inversão de faixas nas vias Estrutural (DF-095) e Torto-Colorado (DF-003) também serão alteradas nos dias de jogos. Na sexta (22), as faixas serão revertidas, das 12 às 14 horas, para o sentido regiões administrativas—Plano Piloto.

Na quarta (27), também das 12 às 14 horas, a reversão ocorrerá ao inverso: com o fluxo sentido Plano Piloto-regiões administrativas. Aos fins de semana e feriados, não há inversão de faixas. Portanto, domingo (17), não terá nenhuma mudança nessas vias.

As inversões que são feitas no período da manhã e da tarde serão mantidas nos dias úteis. Os órgãos de trânsito do DF esclareceram que nos dias de jogos em dias uteis, as faixas exclusivas para ônibus não serão liberadas.