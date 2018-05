Cidade poderá ter polo de sustentabilidade

A primeira reunião entre as duas instituições, ocorrida no final do mês passado, discutiu sobre a possibilidade dos alunos transitarem livremente e poderem compartilhar matérias eletivas e créditos válidos entre as duas universidades. A viabilidade para implementação de tais iniciativas, no entanto, depende de aprovação do MEC (Ministério da Educação).



Em uma próxima etapa, as equipes começarão a discutir sobre o papel de cada uma no processo, além de uma proposta conjunta de trabalho.



Não existe ainda um prazo definido para início da parceria. A expectativa é de que até o final do ano, o grupo de trabalho defina as diretrizes básicas da parceria e do projeto para criação do futuro polo de desenvolvimento.





Sustentabilidade à vista

Desde o ano passado, a PUC desenvolve cinco projetos de sustentabilidade nas áreas de energia, água e

resíduos, mobilidade, segurança e tecnologia da informação e comunicação.



Já no caso da Unicamp, a ideia é implantar o formato sustentável e atrair universidades internacionais ao campus visando futuras parcerias e desenvolvimento de projetos em conjunto.



Fazenda Argentina

Um acordo entre a Unicamp e a organização da Campinas Decor, mostra de arquitetura, decoração e paisagismo, que acontece até 10 de junho, possibilitou a reforma do local, estimada em R$ 1 milhão.



A área de 1,4 milhão de metros quadrados foi adquirida pela universidade por R$ 157 milhões, há quatro anos, em meio à uma grande polêmica por conta do déficit orçamentário acumulado pela Unicamp.

