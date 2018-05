Cidade de Deus ocupa segundo lugar em tiroteios no Rio

Um intenso tiroteio na Cidade de Deus, zona oeste do Rio, assustou, mais uma vez, os moradores da região. Policiais militares fizeram uma operação no local, após um capitão da PM ser morto em uma tentativa de assalto no Pechincha, sub-bairro próximo. Trocas de tiros, no entanto, não são novidade para quem vive no local. De acordo com relatório divulgado pelo laboratório de dados sobre violência armada Fogo Cruzado, nos 100 primeiros dias do ano, foram registrados 96 tiroteios ou disparos com arma de fogo na comunidade, ou seja, quase um por dia. Este é o segundo pior índice da Região Metropolitana do Rio, perdendo apenas para a Praça Seca, alvo de disputas entre milicianos e traficantes, também na zona oeste, com 105.Estudante de Relações Internacionais na UFRJ, João Gabriel é morador da Cidade de Deus desde os oito anos de idade. O jovem de 22 anos conta que foi impedido de ir a aulas por conta dos confrontos em inúmeras situações, "principalmente nesse tipo de operação onde a polícia entra na favela e ocorre confrontos diretos com traficantes". Na ação, um

"É sempre um susto. Acontece que, de uns tempos pra cá, isso vem se tornando cada vez mais corriqueiro, mais banalizado. Mas tem exceções, como no dia de hoje. Tenho prova na faculdade, mas estou pensando seriamente em correr o risco de atravessar a cidade, já que não há ninguém na rua e só se escuta um barulho contínuo de helicóptero. É um cenário de guerra. Uma operação séria que afeta não só a vida de quem mora na favela, mas também a de quem mora pela zona oeste e fica sitiado por conta das interdições".

"Geralmente consigo ouvir os tiros de dentro do parque industrial, quando está tendo algo muito sério. E vejo que tem helicóptero sobrevoando. Quando colocam fogo em alguma coisa, a gente vê que a fumaça está subindo. Hoje eu sei que está tendo algo, então já vou fazer outro caminho. Teve uma vez que eu estava passando na Cidade de Deus e vi uma confusão por ali. Tive que voltar de ré e ir por outro caminho", explica Victor.



O reflexo da violência nas comunidades em vias expressas próximas não é novidade no Rio de Janeiro. De acordo com relatório do Fogo Cruzado, 145 tiroteios foram registrados na Linha Amarela entre julho de 2016 e janeiro de 2018, ocupando o terceiro lugar em número de disparos de armas de fogo, atrás apenas da av. Brasil (592) e da Linha Vermelha (203).



Outra via expressa importante da cidade, a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, que liga as zonas norte e oeste, também foi interditada nesta quinta (3), nos dois sentidos, por conta de uma operação de combate ao tráfico de drogas no Complexo do Lins, realizada por equipes do 3º BPM (Méier) e da UPP do Lins e de Camarista Méier, segundo a Polícia Militar.



Victor conta que tem uma preocupação maior por passar por locais com índices de violência tão elevados: "Não tenho medo, mas a atenção fica redobrada. O Rio de Janeiro está meio entregue, então medo de passar é em qualquer lugar. O caminho inteiro é pela Linha Amarela, passo pela Cidade de Deus, depois tem aquela área perto da Martin Luther King, depois tem a Maré... O caminho inteiro você faz com receio de passar por ali todo dia, mas eu procuro não ficar pensando nisso", diz.

Nesta quinta (3), a Linha Amarela ficou fechada nos dois sentidos por conta do confronto. A interdição da via, no entanto, já aconteceu em algumas oportunidades neste ano. Nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, houve o fechamento por conta de tiroteios na região. Menos de uma semana depois, uma nova operação aconteceu no local. Apesar de contar com a presença de uma Unidade de Polícia Pacificadora, a comunidade não fica imune à violência. O relatório do Fogo Cruzado aponta que é o local com UPP com maior número de tiroteios. A título de comparação, os índices da Cidade de Deus são 50% maiores que os do Complexo do Alemão, segundo colocado no quesito, com 64 ocorrências de disparos.



Para João, a UPP "e toda a instituição são uma farsa". O estudante afirma que não houve efeito positivo com a implantação da unidade, "a não ser o de dar dor de cabeça constante com os confrontos corriqueiros na favela, especialmente com o início da crise. O tráfico nunca acabou. Mesmo que escondido, ele sempre esteve aqui. Por muito tempo, havia uma falsa sensação de ocupação do Estado no território da Cidade de Deus, quando serviços básicos começaram a entrar de forma mais avançada aqui, e especificamente encareceram os preços de serviços e aumentaram o mercado para operadoras de TV, telefone e internet. O Estado em si é responsável pela morte de todas as pessoas que moram em favela em confrontos, sejam elas policiais, moradores ou traficantes", opina o jovem, que aponta o atual momento como o mais difícil nos últimos tempos, mesmo com a constância dos problemas de segurança na área.



O relatório também aponta que, desses 96 registros de tiroteio, 21 contavam com presença de agentes de segurança, como aconteceu nesta quinta. A Polícia Militar fez operação no local para tentar localizar responsáveis pela morte do capitão Stefan Contreiras, assassinado em uma tentativa de assalto, pela manhã. João acredita que esse tipo de ação da PM aumenta o número de tiroteios no local, impede que moradores da região possam se deslocar e traz riscos a quem vive na comunidade.

"A entrada da polícia recorrentemente acontece em horários que coincidem com a saída ou entrada de crianças nas escolas. E, sem preparo, os policiais atiram a esmo para onde quiserem sem sequer terem um pouco de cuidado com as pessoas, especialmente quando entram na favela com o 'caveirão'. Há uma relação de dominação que os policiais, a meu ver, tem com a gente que vive aqui dentro, a ponto de nossas vidas poderem ser tiradas se for da vontade deles. É só dar como auto de resistência [homicídio decorrente de oposição à intervenção policial] e pronto", finaliza.

Estudante de Química Industrial na UFRJ, Victor Baetas também sentiu o impacto da operação. O técnico em química trabalha em uma empresa farmacêutica em Jacarepaguá, a cerca de dois quilômetros da Cidade de Deus, e costuma passar pela comunidade para acessar a Linha Amarela, caminho mais fácil para chegar à faculdade, no Fundão. Nesta quinta, no entanto, a rota seria diferente.