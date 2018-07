Cidade completa 244 cheia de desafios

"As leis teriam que surgir a partir do plano diretor e não o contrário", afirma Santoro que assumiu a pasta em 2016. Outro ponto do documento previa a criação e a análise de nove macrozonas, cada uma com um planejamento urbano próprio, dentro do território da cidade, sendo que apenas duas foram de fato estudadas.



Na prática, as consequências do plano diretor passado são o agravamento de distorções na cidade como o espraiamento, isto é, pulverização com pouco adensamento, uma vez que a média é de 30 habitantes por hectare. Há uma grande quantidade de terra com população diluída e isto impacta nos serviços públicos e na lomoção.



A falta de real entendimento de 7/9 da cidade acarreta distribuição desigual de aparelhos gorvernamentais. "Isso gera anomalias urbanas como o desenvolvimento da cidade orientado pelos próprios corredores de transporte público quando o oposto deveria acontecer", completa o secretário.



Contornando a crise

Campinas passou por uma crise política em 2011 quando dois prefeitos foram cassados no mesmo ano e isto contribuiu para congelar o projeto de desenvolvimento do município, conforme o secretário interino de desenvolvimento econômico e social Claudio Quércia Soares. Em seguida, veio o impacto da crise mundial que também repercutiu em Campinas.



"O maior desafio ainda é criar um ambiente favorável para atrair e manter as empresas na cidade com o objetivo final de empregar os habitantes." De acordo com o secretário interino, o novo plano diretor cria programas de desburocratização e incentivo de microempresas. "O mercado está diretamente ligado à logística, portanto, o plano teve que se ajustar para trazer incentivos e legislação adequadas usando a identidade regional dinâmica como atrativo."

Campinas completa 244 anos no dia 14 de julho e apesar de a data ser motivo de comemoração, o terceiro maior município do estado de São Paulo apresenta muitos desafios pela frente, como a geração de empregos e a aplicação de um novo plano diretor, aprovado no primeiro semestre de 2018, que visa reconfigurar a cidade para os próximos anos.O Destak entrevistou dois secretários da cidade para entender quais as maiores urgências do ponto de vista econômico e urbano e assim elaborar um breve diagnóstico local de Campinas, cidade cuja vocação é o dinamismo gerado por área urbana e rural cercada por grande polo logístico desde a fundação, e que hoje é fundamental para São Paulo e o país.Em entrevista, o secretário de planejamento urbano Carlos Augusto Santoro pinçou como principal problema dentro do planejamento da cidade o plano diretor anterior, estabelecido em 2006. Conforme Santoro, o plano foi criado ancorado em um código de obras datado de 1959 e em uma lei de divisão de solo de 1988, o que o tornava datado já no nascimento.