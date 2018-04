Chuvas recuperam barragens no Sertão do Pajeú

Barragens de Nossa Senhora de Lourdes, no município de Solidão, e de José Antônio, em Santa Terezinha, saíram do colapso

O mês de abril trouxe chuvas para a região do Sertão do Pajeú, após um longo período de seca. Desta vez, as barragens de Nossa Senhora de Lourdes, no município de Solidão, e José Antônio, em Santa Terezinha, saíram do colapso e estão com condições de abastecer as duas cidades.



As chuvas também recuperaram a Barragem do Travessão, em Tabira, que atingiu a sua capacidade máxima (270 mil metros cúbicos de água), está vertendo, e já voltou a fornecer água para o distrito de Borborema, na zona rural do município.



A previsão da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) é que os moradores de Santa Terezinha voltem a ter água nas torneiras até esta quarta-feira (25). O retorno da distribuição de água pela rede em Solidão também deve acontecer em breve.



O município de Solidão, que entrou em colapso no mês de fevereiro deste ano, festeja a água acumulada na Barragem de Nossa Senhora de Lourdes. O manancial atingiu aproximadamente 40% do volume total, e já está abastecendo os 2,5 mil moradores da cidade. A Barragem José Antônio, que estava seca desde dezembro de 2016, registra agora 26% da sua capacidade máxima, que é de 2 milhões metros cúbicos de água.