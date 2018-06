Chuva deve continuar na cidade até segunda

No último dia do feriadão de Corpus Christi, tempo mudou e termômetros baixaram no Rio; aeroporto Santos Dumont chegou a fechar

Uma frente fria trouxe instabilidade e fez o tempo virar neste domingo (30), último dia do feriadão de Corpus Christi, celebrado na quinta (31). Chuva fraca a moderada foi registrada em vários pontos da cidade, nas zonas norte, sul e oeste. E, de acordo com o Sistema Alerta Rio, da prefeitura, o dia deve continuar ruim nesta segunda (4), quando ainda há previsão de chuva, pela manhã. À tarde, o tempo melhora um pouco e não deve chover, mas o céu continua nublado.